RADOVI NA OBNOVI TROLEJBUSKE MREŽE U VOGOŠĆI IZVODE SE PLANIRANOM DINAMIKOM

Obnova trolejbuske mreže do Vogošće, na dionici od 8,6, kilometara, počela je sredinom marta prošle godine. Vrijednost ovog projekta iznosi više od 18 miliona KM, a novac je osiguran sredstvima Evropske investicione banke.

Izvođač radova je turska kompanija Yapi Merkezi, podizvođač domaća kompanija „Step“, dok nadzor nad radovima vrši Ipsa Institut. Prije mjesec dana krenulo se i sa postavljenjem konzola na kontaktnoj mreži, a radovi se izvode u dnevnom i noćnom terminu. U vrijeme trajanja radova dolazi do povremenih prekida u odvijanju saobraćaja, pa se vozačima apeluje da imaju strpljenja i razumijevanja.

Od početka realizacije projekta obnovljeno je 470 stubova, a postavljen je zračni optički kabl od parka Betanija do Hotonja s ciljem uvezivanja elektrovučnih podstanica. Tako će nakon 33 godine kroz općinu Vogošća ponovo saobraćati trolejbusi na relaciji od Vogošće do Trga Austrije i do Dobrine. Planirano je da radovi budu završeni početkom proljeća.