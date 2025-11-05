RADOVI NA IZGRADNJI “MUZEJA STRADANJA GRAĐANA BIH” U VOGOŠĆI JOŠ UVIJEK TRAJU

Početkom prošle godine, u ulici Igmanska, nadomak „Vogošćanske petlje“, započela je rekonstrukcija nekadašnjeg pansiona „Kon-Tiki“ i uređenje prostora oko njega. Upravo na tom mjestu, koje je samo po sebi postalo sinonim za zatočeništvo i ljudsku patnju, nastaje “Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine”. Ovaj memorijalni kompleks ima za cilj da budućim generacijama prenese iskustvo golgote kroz koju su prolazili prisilno zatočeni građani – Bošnjaci, Hrvati i drugi iz Vogošće, Sarajeva, Nahoreva, Ilijaša, Sokoca, Visokog i šireg područja.

Njihova svjedočanstva i sjećanja biće pretočena u muzejsku postavku, kako bi se spriječilo brisanje kolektivnog pamćenja. Preživjeli logoraši sa olakšanjem i nadom prate radove. Oni dobro znaju šta znači kada se mjesta užasa pretvore u prostore sjećanja i opomene – jer tek tada stradanje dobija svoj puni smisao: da nikada više ne bude ponovljeno.

Osim muzejske postavke, planiran je i Informaciono-dokumentacioni centar, biblioteka i dodatni sadržaji koji će omogućiti naučno i istraživačko bavljenje temom ratnih zločina i stradanja civila. Tu, odmah pored pansiona, pored pruge na ušću rijeke Vogošća u Bosnu, nalazi se i betonski „Bunker“ – hladan, vlažan prostor u kojem je, prema svjedočenjima, tokom minulog rata bilo zatočeno više od 800 civila, žena, djece, uglavnom Bošnjaka. Taj bunker će uskoro biti rekonstruisan i uključen u muzejski kompleks, kao najstrašniji podsjetnik na ono što je značilo biti zatočenik u Vogošći.

Na ovom lokalitetu bit će podignut i Prvi spomenik žrtvama ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini – što će Vogošću upisati u mapu mjesta koja na dostojanstven način progovaraju o jednom od najtežih oblika stradanja tokom agresije. Stajat će kao nijema, ali neumoljiva opomena, koja će budućim generacijama govoriti o patnji brojnih žena čija trauma nikada nije u potpunosti ispričana. Finansijska sredstva za kupovinu pansiona, njegovo renoviranje, muzejsku postavku i gradnju Informacionog centra osigurali su Vlada Kantona Sarajevo i Fond memorijala Kantona Sarajevo, koji će i upravljati ovim prostorom.

Do sada je već urađen dio betonskog zida, rekonstruisan unutrašnji prostor pansiona i započeti radovi na obnovi krova …