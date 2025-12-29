RADOST ZA NAJMLAĐE: ATV KLUB „MOTKA” DAROVAO UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U VOGOŠĆI

Članovi ATV kluba “Motka” još jednom su pokazali veliko srce i društvenu odgovornost, podijelivši novogodišnje paketiće mališanima iz vogošćanskih osnovnih škola. Ova lijepa akcija realizovana je s ciljem da se djeci uljepšaju praznični dani i izmame osmijesi na njihova lica.

Paketići su uručeni u veseloj i toploj atmosferi, a najmlađi su s radošću dočekali članove kluba koji su, osim poklona, donijeli i dobru energiju te poruku zajedništva i solidarnosti.

Iz ATV kluba “Motka” poručili su da će i u budućnosti nastaviti slične humanitarne aktivnosti, jer vjeruju da je ulaganje u djecu i njihovu sreću najbolji način da se gradi ljepša i humanija zajednica u Vogošći.