RADOST TRADICIJE: MALIŠANI KUD-a VOGOŠĆA NA PROBI

U proteklom periodu posjetili smo mališane Kulturno-umjetničkog društva Vogošća koji svake sedmice marljivo vježbaju za svoje nastupe. Sa puno energije i osmijeha, djeca vrijedno rade pod stručnim vodstvom Alme Maksić. Tokom probe vladala je vesela atmosfera, a mališani su nam pokazali dio onoga na čemu trenutno rade. Njihova predanost i ljubav prema folkloru potvrđuju važnost očuvanja tradicije kroz najmlađe generacije.

Djeca su nam ponosno predstavila naučene dijelove svojih igara i istakla koliko im treninzi znače. Navode da im folklor donosi nova prijateljstva i razvija osjećaj zajedništva. Probe u KUD-u Vogošća su mjesto druženja, učenja i čuvanja tradicije, a mališani su nam na kraju zahvalili na posjeti i poručili da jedva čekaju svoje naredne nastupe.

Folklorne sekcije poput ove u KUD-u Vogošća imaju ključnu ulogu u očuvanju naše kulturne baštine. Kroz pjesmu, igru i narodne nošnje, djeca uče vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Na taj način čuvaju identitet svog kraja i doprinose da tradicija ostane živa, prepoznatljiva i ponosno predstavljena gdje god se pojave.