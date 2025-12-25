RADOST BOŽIĆA OKUPILA KATOLIKE U VOGOŠĆI

U crkvi Blažene majke Terezije u Vogošći svečanom božićnom misom obilježen je katolički Božić, blagdan koji vjernicima donosi poruke nade, ljubavi i mira. U ispunjenoj crkvi, vjernici su se okupili kako bi kroz molitvu i duhovne poruke proslavili rođenje Isusa Krista, uz naglasak na važnost zajedništva, solidarnosti i brige za bližnje.

Tokom mise upućene su poruke koje pozivaju na mir, razumijevanje i međusobno uvažavanje, kako u porodici tako i u društvu u cjelini. Posebno je istaknuta važnost očuvanja vrijednosti koje Božić nosi, a koje nadilaze vjerske granice i povezuju ljude u dobru i humanosti. U crkvi Blažene majke Terezije služena je Božićna misa koju je predvodio župni vikar Paulo Coelho.

Tim povodom, crkvu Blažene majke Terezije posjetio je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima, koji je vjernicima uputio iskrene čestitke povodom Božića. U razgovoru s predstavnicima crkvene zajednice naglasio je značaj međureligijskog dijaloga, suživota i poštovanja različitosti, kao temelja stabilne i složne lokalne zajednice. Ovakvi događaji i posjete dodatno potvrđuju da Vogošća njeguje vrijednosti tolerancije, međusobnog razumijevanja i zajedništva, te da se blagdani obilježavaju u duhu mira i dobrih međuljudskih odnosa.

Tonkica Kunarac iz Vogošće s posebnom toplinom govorila je o blagdanu Božića i običajima koji se u njenoj porodici prenose s koljena na koljeno. Kako ističe, Božić za nju predstavlja vrijeme mira, ljubavi i zajedništva, kada se porodica okuplja i kada se svakodnevne brige stavljaju u drugi plan. Govoreći o običajima, Tonkica ističe da je najvažnije sačuvati suštinu blagdana – biti uz svoje najbliže, pružiti pažnju i pokazati zahvalnost. Kako kaže, blagdanski dani podsjećaju ljude na to koliko je malo potrebno za sreću – iskrena riječ, topla kuća i porodica na okupu.

Također, povodom velikog katoličkog blagdana Božića, kojim se slavi rođenje Isusa Krista, u crkvi Blažene majke Terezije u Vogošći sinoć je u ponoć održana misa polnoćka.

Pripreme za ovaj blagdan počinju nekoliko dana ranije, uređenjem doma, kićenjem božićnog drvca i pripremom tradicionalnih jela koja podsjećaju na djetinjstvo i porodične vrijednosti. Na sam dan Božića u domu vlada posebna radost, a osmijesi, tople riječi i iskrene čestitke ispunjavaju cijeli prostor.

Svim slušateljima i gledateljima koji slave ovaj veliki blagdan kolektiv RTV Vogošća želi čestit Božić uz želju da ga provedete u zdravlju, sreći, te okruženi ljubavlju porodice, prijatelja i komšija.