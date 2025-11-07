RADNICI PREDUZEĆA “RAD” VRŠE UOBIČAJENE JESENJE POSLOVE

Od početka jeseni ekipe KJKP “RAD” danima su na terenu i vrše čišćenje ulica i javnih površina od lišća i otpadaka. Radovi se izvode u skladu sa planom sezonskog čišćenja, a o tome šta sve rade radnici rada smo razgovarali sa Mirzom Ramićem, portparolom preduzeća. Saznali smo da vrše uobičajene poslove na čišćenju javnih površina, kao i na prikupljanju i uklanjanju lišća.

Također, radnici preduzeća “RAD” redovno odvoze kontejnere na gradsku deponiju i vode računa o komunalnoj čistoći u Vogošći. I građani mogu dati svoj doprinos da nam okolina bude čista i lijepa ukoliko ne bacaju otpatke i drugo smeće na ulicu.