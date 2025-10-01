RADIONICE KOJE RAZVIJAJU MAŠTU: NOVI PROGRAM ZA PREDŠKOLARCE U TETA PRIČALICI

Edukativno-kreativni centar „Teta Pričalica” već godinama prepoznatljivo djeluje kao mjesto gdje djeca razvijaju svoje talente, otkrivaju nove vještine i stiču samopouzdanje u prijateljskom i toplom okruženju. Ove jeseni centar priprema potpuno nove radionice koje će kroz igru, priču i kreativne aktivnosti ponuditi djeci nezaboravno iskustvo učenja i druženja. Radionice su namijenjene djeci predškolskog uzrasta, a njihov cilj je da podstaknu ljubav prema knjizi, umjetnosti, muzici i scenskom izrazu, ali i da razvijaju timski duh i međusobno poštovanje.

Ponedjeljak u 18.00 sati rezervisan je za MONTESSORI PRIČAONICU, kada se kroz učenje kroz igru i pažljivo odabrane priče razvija kreativnost, potiče cjelokupan razvoj i samostalnost djeteta. Četvrtak u 18.00 sati donosi FABRIKU ČUDESNIH PRIČA, kada mašta nema granice, a djeca uče kako da daju glas svojim idejama, kako da vjeruju u ono što su stvorili i kako da se izraze slobodno i s osmijehom, te da se zabave i napreduju kroz kreativne aktivnosti i igre prilagođene njihovom uzrastu.

Stručni tim centra pripremio je program koji prati savremene pedagoške metode, a roditelji mogu biti sigurni da će njihova djeca vrijeme provesti na kvalitetan i koristan način. Poseban naglasak stavljen je na kombinaciju igre i učenja, jer se pokazalo da djeca najbrže usvajaju znanja upravo kroz ovakav pristup.

Prijave za radionice su već otvorene, a svi zainteresovani mogu se prijaviti putem društvenih mreža centra, e-mail adrese ili direktno u centru „Tete Pričalice”. Organizatori preporučuju da se prijave izvrše što prije, budući da je broj mjesta ograničen. Radionice počinju uskoro, a „Teta Pričalica” poziva sve mališane da im se pridruže u novim avanturama, druženjima i nezaboravnim trenucima.