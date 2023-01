PRVOG FEBRUARA POČINJE UPIS U PRVI RAZRED

Upis djece za školsku 2023/2024. godinu se vrši u periodu od 01. do 28. februara 2023. godine i to putem poziva koji su osnovne škole u Kantonu Sarajevo objavile na svojim internet stranicama. U izuzetnim opravdanim slučajevima, upis će se obaviti i u augustu tekuće godine.

Pozivaju se svi roditelji da blagovremeno izvrše ovu zakonsku obavezu kako bi škole imale dovoljno vremena da se kvalitetno pripreme za prijem prvačića i početak nove školske godine.

U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati djeca koja do prvog marta 2023. godine imaju navršenih pet i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od navedene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pisani zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Za upis je potrebno priložiti: Izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti djeteta za pohađanje škole, uvjerenje o pohađanju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanje, kao i CIPS-ovu prijavu (na uvid). Škola će prvenstveno vršiti upis školskih obveznika koji prema mjestu prebivališta pripadaju školskom području, a izuzetno ukoliko bude mjesta sa drugih područja, a u skladu sa aktom Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.