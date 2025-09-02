PRVOG DANA NOVE ŠKOLSKE GODINE SVEČANO U OŠ „ZAHID BARUČIJA“

U svih pet vogošćanskih škola jučer su upriličene svečanosti za najmlađe učenike, one koji prvi put sjedaju u školske klupe. Tako je bilo i u OŠ „Zahid Baručija“ koju će u novoj školskoj godini pohađati 799 učenika. Od danas je u funkciji i dograđeni prostor škole tako da če se nastava odvijati u mnogo boljim uslovima.

Kada je riječ o najmlađim učenicima njih 101 je upisano u prvi razred. Na svečanosti su prisustvovali učenici, roditelji, kao i općinski načelnik Migdad Hasanović i pomoćnica načelnika Jasmina Fazlić.

Nakon zabavnog programa svim prvačićima su podijeljeni ruksaci i školski pribor koji je tradicionalno obezbijedila Općina Vogošća. Na svečanosti je bila prisutna i Zorica Graca, majka prvačića koja nosi lijepe uspomene iz ove škole i sigurna je da će i njen sin uživati tokom osnovnog obrazovanja.