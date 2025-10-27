PRVI KVAR NA TOPLOVODU PREDUZEĆA “BAGS-ENERGOTEHNIKA” U NOVOJ SEZONI GRIJANJA KOJA U VOGOŠĆI JOŠ NIJE NI POČELA

Dvanaest dana je prošlo od početka grijne sazone, ali mnogo duže se u svojim stanovima smrzavaju Vogošćani koji za zagrijavanje koriste toplotnu energiju preduzeća “Bags-Energotehnika”. Baš kad su se ponadali da je njihova agonija gotova, jer je najavljeno da će isporuka toplotne energije korisnicima početi bez problema, dogodio se kvar na vrelovodu. Kada će kvar biti popravljen i kada će konačno Vogošćani imati tople radijatore pokušali smo danas saznati na terenu.

Direktor preduzeća “Bags-Energotehnika” Enis Džihanić je u izjavi za našu RTV rekao da je serviser tokom vikenda obavio servis kotla, a tokom toplih proba su primijećeni ogromni gubici zbog kvara na glavnom vrelovodu. Ekipe preduzeća su na terenu i pokušavaju otkloniti kvar nakon čega se očekuje neometana isporuka toplotne energije, kaže Džihanić. Dodaje da bi se u srijedu mogli očekivati topli radijatori kod već smrznutih Vogošćana.