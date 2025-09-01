PRVAČIĆIMA U OŠ „ZAJKO DELIĆ“ PODIJELJENI RUKSACI I ŠKOLSKI PRIBOR

U OŠ „Zajko Delić“ na Kobiljoj Glavi u novoj školskoj godini upisana su dva odjeljenja prvačića i za njih je danas upriličena svečanost. Razdragani i veseli, ali pomalo i uplašeni su sa zanimanjem pratili sve što se dešava oko njih. Upoznali su svoje učitelje i učiteljice, a za sve njih su iz Općine Vogošća obezbijedili ruksake i školski pribor.

Za razliku od prethodnih godina, kada je tradicionalni prijem organizovan u dvorani „Amel Bečković“ ovaj put su im u ovoj i ostalim školama dobrodošlicu poželjeli na drugačiji način. U razgovoru sa Jasminom Fazlić, pomoćnicom načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti smo saznali da je odluka donesena na inicijativu škola, a sve kako bi djeca prvi dan provela u sigurnom okruženju sa roditeljima, drugarima i učiteljima koje su upoznali danas.

U svakom slučaju i u ovoj školi je za učenike koji su prvi put sjeli u školske klupe priređena prigodna svečanost.