METEOPATSKE PROMJENE IZRAŽENIJE DOLASKOM JESENI

Gotovo sve osobe na određeni način reaguju na vremenske prilike. Glavobilje, umor, malaksalost osjećaju se za vrijeme izrazito visokih ili izrazito niskih temperatura ili kod promjena atmosferskog tritiska, porasta vlage u zraku itd. Danas se to objašnjava kao meteopatija. Uticaj vremana na ljudski organizam poznat je oduvijek, i ranije smo nerijetko mogli čuti da nekoga nešto probada ili kako su to stari znali reći se to žiga me, padanje će. U anketi koju smo napravili na ulicama Vogošće, razgovarali smo sa našim sugrađanima, pa smo tako mogli čuti različita mišljenja, dok jedni osjete svaku promjenu kod drugih to nije slučaj.

Ublažavanje negativnih posljedica vremena moguće je zdravom i pravilnom prehranom bogatom voćemem i povrćem, uzimanjem dovoljne količine čiste i zdrave vode, odmorom i boravakpm u prirodi. Ali i vlastitim sugestijama, pozitivnim razmišljanjem, jer ako ne dozvolimo da nam pogled na sivo nebo pokvari raspoloženje uspjeli smo, a sutra je novi, lijep i sunčan dan.