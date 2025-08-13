PROSJEČNA OCJENA UČENIKA SŠC VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI 3,75

Do početka nove školske godine ostalo je nešto više od dvije sedmice, a to je vrijeme kada se u školama vrše intenzivne pripreme za septembar, ali i zbrajaju uspjesi koje su učenici ostavarili u prošloj godini. U SŠC Vogošća učenici su ostvarili prosječnu ocjenu, 3,75. Devedeset i troje učenika je ostvarilo odličan uspjeh dok je njih 198 prošlu školsku godinu završilo sa vrlodobrim uspjehom.

Elvir Sućeska, direktor SŠC Vogošća je zadovoljan uspjehom učenika, ali smatra da to nije maksimum koji se može postići. Ima velika očekivanja od nove školske godine za koju se u srednjoj školi u Vogošći vrše intenzivne pripreme. Također, očekuje i povećanje broja učenika jer je sve više zainteresovanih osnovaca da u ovoj školi nastave obrazovanje. Potvrđuje to i činjanica da neće biti drugog upisnog roka jer se tokom prvog prijavio dovoljan broj novih učenika.

Kvalitetno pripremljen nastavni proces, potpuno drugačiji pristup učenicima samo su neki od razloga zašto je sve više zainteresovanih za upis u vogošćansku srednju školu.