PROSJEČNA OCJENA U PROŠLOJ ŠKOLSKOJ GODINI U OŠ „IZET ŠABIĆ“ 4,65

Do početka nove školske godine ostalo je 20-ak dana i učenici uveliko uživaju u ljetnom raspustu. Dok oni odmaraju u svim vogošćanskim školama se vrše intenzivne pripreme za novo školsko zvono i početak nastave. Tako je i u OŠ „Izet Šabić“ u kojoj je tokom prošle godine nastavu pohađalo oko 430 učenika i ostvarili su prosječnu ocjenu 4,65. Osim što su pokazali zavidno znanje učenici su uzeli učešće u manifestacijama na području Općine Vogošća i KS.