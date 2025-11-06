PROJEKAT “ODLUČIONICA”: OKUPIO VIŠE OD 100 MLADIH IZ BIH

Projekat „Odlučionica“ uspješno je okončan uz učešće više od 100 mladih iz Mostara, Stoca, Ljubuškog, Čitluka, Teslića i Sarajeva, koji su kroz niz edukacija, debata i lokalnih inicijativa pokazali da su spremni preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju pozitivnih društvenih promjena. Cilj projekta bio je osnažiti mlade da prepoznaju načine i mehanizme putem kojih mogu učestvovati u procesima donošenja odluka i djelovati na unapređenje života u svojim zajednicama. Tokom projekta održano je ukupno šest edukacija – pet treninga namijenjenih timovima mladih i jedan edukativni trening za predstavnike organizacija civilnog društva.

Na ovaj način ojačani su kapaciteti 10 organizacija civilnog društva, kao i brojnih mladih aktivista, za aktivno uključivanje u formalne mehanizme donošenja odluka na lokalnom nivou. Učesnici su prethodnih deset mjeseci kroz zajednički rad i učenje, pokrenuli četiri lokalne inicijative u Sarajevu, Mostaru, Tesliću i Čitluku koje se i realizuju u saradnji s općinskim vijećima. Mladi su tako dokazali da njihov angažman može dovesti do konkretnih promjena u zajednicama. Deset organizacija civilnog društva potpisalo je Deklaraciju o zajedničkom djelovanju za veće učešće mladih u donošenju odluka, kojom su potvrdile opredijeljenost da kontinuirano rade s mladima i lokalnim vlastima na razvoju mehanizama građanske participacije u svojim zajednicama.

Završni događaj – Forum otvorenog partnerstva „Odlučionica“, održan u Sarajevu, okupio je mlade aktiviste iz cijele BiH, predstavnike lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. Na Forumu se razgovaralo o ulozi mladih u procesima donošenja odluka, izazovima s kojima se suočavaju te o mogućnostima izgradnje jačeg partnerstva javnog i civilnog sektora. „Rezultati projekta pokazuju da mladi nisu pasivni posmatrači, već ključni akteri društvenih promjena. ‘Odlučionica’ je pokazala koliko energije, ideja i znanja postoji među mladima u BiH kada im se pruži prostor i podrška“, izjavila je Amela Sirovna, predsjednica Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA.