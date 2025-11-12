PROJEKAT OD 11 MILIONA KM: POKRENUTE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI NOVE KOTLOVNICE U VOGOŠĆI

PROJEKAT OD 11 MILIONA KM: POKRENUTE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI NOVE KOTLOVNICE U...

Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane – Sarajevo d.o.o. podnijelo je u utorak, 11. novembra, zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju termoenergetskog postrojenja – kotlovnice sa priključnim vrelovodom u općini Vogošća.

Kako je ranije najavljeno iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, pokrenute su aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje nove kotlovnice u ovoj općini.

Vrijednost projekta iznosi 11 miliona konvertibilnih maraka, a cilj njegove realizacije je trajno rješavanje problema grijanja na području općine Vogošća.

Izgradnjom nove kotlovnice osigurat će se stabilno, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje toplotnom energijom za više od 600 domaćinstava, koja trenutno opslužuje preduzeće BAGS Energotehnika d.o.o.

Realizacijom ovog projekta, Ministarstvo nastavlja aktivnosti na modernizaciji i proširenju sistema daljinskog grijanja, čime se značajno doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture, povećanju energetske efikasnosti i zaštiti okoliša na području Kantona Sarajevo.