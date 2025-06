PROJEKAT ČIŠĆENJA KORITA JOŠANIČKOG POTOKA PRIVODI SE KRAJU

U naselju Gornja Jošanica I izvode se radovi na prvoj fazi čišćenja korita rijeke Jošanice prema Elaboratu, koji je urađen od strane projektantske kuće „Higracon“ d.o.o. Sarajevo. Izvođač radova je grupa ponuđača – Konzorciji “Hidrom” d.o.o. Vogošća i “Music-compani” d.o.o. Hadžići.

Prvom fazom radova na čišćenju korita rijeke Jošanice prema Elaboratu, planirano je čišćenje regulisanog i neregulisanog dijela korita rijeke, kao i okolnog dijela zemljišta u dužini od cca 3.000,00 m i to na potezu od mosta na cesti M18 ulica Igmanska pa uzvodno u dužini od cca 2.700,00 m i na potezu od mosta na M18 ulica Igmansdka pa nizvodno do Srednjoškolskog centra u dužini od cca 300,00 m. Radovi se odnose na uklanjanje raznog nanosa, sječenje šiblja, niskog rastinja, kao i stabala promjera od 10 do max. 30 cm. Ukupna vrijednost radova iznosi 150.813,01 KM sa PDV-om.

Investitor radova je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, a stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Radovi su započeti u mjesecu maju tekuće godine, a rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Danas (12.06.2025.godine) Općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima obišao je ovaj lokalitet i najavio da će Jošanički potok, kada se okončaju svi planirani projekti, biti jedno od najljepših izletišta u Kantonu Sarajevo. Takođe je pozvao sve posjetioce ovog lokaliteta da ga svi zajedno čuvamo, a najavio je i postavljanje video nadzora kako bi se nedogovorni pojedinci odvratili od uništavanja mobilijara i prljanja ovog lokaliteta.