PROFESOR HAJRUDIN MEŠIĆ : IMAO JE SAMO 21 GODINU KADA JE PREŠAO PUT SMRTI DO SLOBODNE TERITORIJE

Profesor historije i geografije u Gazi Husrev – begovoj medresi Hajrudin Mešić rodom je iz Cerske, a tokom agresije na BiH ubijena su mu četiri brata. Na 30-tu godišnjicu genocida u Srebrenici podijelio je sa nama svoju potresnu priču. Imao je samo 21 godinu kada je prešao put smrti do slobodne teritorije. To iskustvo i patnju nebi nikom poželio. Ističe da je osjećaj 30 godina poslije genocida isti, da sve podsjeća na ono što se desilo. Sve preživljeno ponovo preživljavamo. Skoro svaki dan dajem neki intervju, ali ja ću to nastaviti bez obzira na cijenu, poručuje professor Mešić.