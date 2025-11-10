PRIPADNICI VD „VOGOŠĆA“ ZAVRŠILI RADOVE NA GARAŽI ZA VATROGASNA VOZILA

Nakon deložacije iz kasarne u Semizovcu, a zbog potrebe da se vatrogasna vozila smjeste u adekvatan i zaštićen prostor prije zime, članovi VD „Vogošća“ su staru i devastiranu nadstrešnicu preuredili u funkcionalnu garažu. Radovi su se počeli izvoditi početkom avgusta, a vogošćanski dobrovoljci su gotovo svakog vikenda radili, skidali stari i oštećeni lim i postavljali novi. Proteklog vikenda, uprkos kiši koja je padala, radovi su nakon postavljanja velikih vrata privedeni kraju, objekat je u potpunosti zatvoren i uskoro će biti spreman za upotrebu. Sve se uradilo uz kontinuiranu podršku Općine Vogošća, koja od samog početka finansira rad društva, a posebnu zahvalnost su iskazali firmi Pretis koja je bez ikakve naknade omogućila da se vatrogasci, njihova oprema i vozila privremeno smjeste u krug firme. OU Tempo je obezbijedilo novčanu donaciju za opremanje prostorija u vatrogasnom domu.

Osim garaže vatrogasci su uredili i nekada zapušteni prostor gdje su smješteni potražni psi K9 vatrogasne jedinice. Sve radove na domu i garaži su neprekidno radili vogošćanski dobrocoljci kako bi što prije dom i garažu stavili u funkciju nakon čega bi u punom kapacitetu obavljali djelatnost zbog koje i jesu tu, štititi ljude i materijalna dobra ukoliko to bude potrebno.