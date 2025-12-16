PRIPADNICI CIVILNE ZAŠTITE OČISTILI I ZATVORILI BUNKER U SEMIZOVCU

Nakon pokretanja i prihvatanja viječnićke inicijative na jednoj od ranije održanih sjednica Općinskog vijeća Vogošća, pripadnici Civilne zaštite Općine Vogošća očistili su bunker iz Drugog svijetskog rata koji se nalazi pored pruge u Semizovcu. Nosilac aktivnosti je općinska služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, a pomoć u vidu ustupanja korpe za otpad pružilo je i KJKP „Rad“ iz Sarajeva. Bunker je bio zatrpan smećem, raznim otpacima, a oko njega je bilo obraslo šiblje. Takođe uklonjen je nelegalno izgrađen objekat u njegovoj neposrednoj blizini. Trenutno je zatvoren kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada u njega.

„Ovaj bunker je dio lokalne historije i nedopustivo je da se od njega pravi divlja deponija i potencijalno leglo zaraze. Još jednom upućujemo apel građanima da zajedno čuvamo javne površine i da otpad odlažemo na za to predviđenim mjestima. Uputili smo i dopis Zavodu za zaštitu kulturno-historiskog i prirodnog nasljeđa u kojem smo tražili smjernice kako dalje da postupamo sa ovim objektom, obzirom da je riječ o vrijednom spomeniku. Naša ideja je da se zaštiti i u nekom narednom periodu koristi kao galerijski ili na drugi koristan način.“ – istakla je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika u službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća.

Zanimljivost ovog lokaliteta leži i u činjenici da je ovdje zapravo, mali muzej na otvorenom. U neposrednoj blizini se nalaze građevine iz 1941. godine, Stari kameni most građen još u Osmanskom periodu i odmah je uz bunker, potom i želejznički most iz vremena Austro-Ugarske vladavine koji je odmknut svega nekoliko metara, potom kamena ćuprija sagrađane 1925.godine, a i sama pruga koja presijeca cijelo naselje je historija, namie izgrađena tokom čuvene omladinske akcijom „Šamac – Sarajevo“.