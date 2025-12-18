PRIJEVOZ UČENIKA OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ ODVIJA SE REDOVNO

Prijevoz učenika Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac” od početka školske godine odvija se bez poteškoća. Škola je, u saradnji s prevoznikom, osigurala dovoljan broj polazaka za učenike obje smjene. Cilj je rasteretiti gužve i omogućiti siguran i udoban prijevoz za svako dijete. Kako bi se smanjile gužve i osiguralo da svaki učenik ima svoje mjesto, uveden je veći broj polazaka kombi vozila.

Prema riječima direktora škole Alema Kukića, posebna pažnja posvećena je sigurnosti djece, ali i prilagođavanju termina prijevoza školskim obavezama učenika. Kombi vozila redovno saobraćaju, a komunikacija između škole, roditelja i prevoznika je kontinuirana.

Firma „Vildan” i ove školske godine odabrana je za prevoznika učenika koji od škole do kuće stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra. U školi ističu da su dosadašnja iskustva pozitivna, te da će se ovakva praksa nastaviti i u budućnosti s ciljem stvaranja boljih uslova za učenike i njihove roditelje.