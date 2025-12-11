PREZENTOVANE OCJENE STANJA OKOLIŠA U VOGOŠĆI

U okviru izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) općine Vogošća, 11.12.2025.godine održana je radionica na kojoj su prezentovane ocjene stanja okoliša na području općine. Radionica je ujedno bila prilika za otvoren dijalog, kao i za davanje konstruktivnih primjedbi i prijedloga na prednacrt dokumenta. Učesnici – predstavnici organizacija civilnog društva, građani, komunalna preduzeća, privredni subjekti i javne institucije – aktivno su učestvovali u otvorenom dijalogu, te iznijeli konstruktivne prijedloge i komentare na prednacrt dokumenta. Prakse, potrebe i sugestije koje su učesnici podijelili predstavljaju vrijedan doprinos daljem oblikovanju ovog planskog dokumenta. Na osnovu današnje diskusije, dokument će biti finalizovan u formu Nacrta i upućen na razmatranje na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća.