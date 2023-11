PRESUDA U SAD: SINIŠA ĐURĐIĆ OSUĐEN NA 5 GODINA I 10 MJESECI ZATVORA ZBOG IMIGRACIONOG PREKRŠAJA I PRIKRIVANJA RATNE PROŠLOSTI

Siniša Đurđić je prilikom ulaska u SAD prikrio svoju ratnu prošlost i učešće u zločinima koje je činio tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine. Pored kazne od 5 godina i 10 mjeseci koju je dobio, suočit će se i sa procesom deportacije iz SAD u Bosnu i Hercegovinu gdje bi trebao odgovarati za zločine koje je, tokom minulog rata u našoj zemlji, činio nad prisilno zatočenim Bošnjacima i učešće u zločinima tokom genocida u Srebrenici.

Njega je 19. maja ove godine Savezna porota proglasila krivim, po optužbi državnog tužilaštva Sjedinjenih Američkih Država, Distrikt Arizona, za prevaru s vizom i pokušaj nezakonitog pribavljanja američkog državljanstva.

Američki agenti su otkrili da je Đurđić bio zatvorski čuvar u dva zarobljenička logora: „Bunker“ kod Pansiona „Kon Tiki“ u Vogošći i „Planjina kuća“ u vogošćanskom naselju Svrake. On je u raznim imigracijskim zahtjevima sakrio da je bio pripadnik vojnih jedinica bosanskih Srba, te da je maltretirao prinudno zatočene civile u logorima u kojima je „službovao”. Tokom sudskog postupka utvrđeno je to da je on namjerno obmanuo imigracijske službenike Sjedinjenih Američkih Država o svojoj prošlosti kako bi stekao pravni status u ovoj zemlji.

Brojnu, relevantnu dokumentaciju o njegovim nečasnim radnjama tokom minulog rata u Bosni i Hercegovini, koju su prikupili američki agenti, svojim svjedočenjem potvrdila su i petorica bosanskohercegovačkih državljana: Asif Šehić, Alija Halilović, Sabahudin Šehić, Mirsad Šehić i Eset Muračević, koji su bili prinudno zatočeni u srpskim logorima. Oni su svjedočili o zlostavljanjima koja su pretrpjeli ili kojima su bili svjedoci, a koje je počinio Đurđić.