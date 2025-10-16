Danas je održan sastanak koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije prema mladima Općine Vogošća. Na sastanku je predstavljena Analiza o položaju i potrebama mladih općine Vogošća. Članovi koordinacionog tijela i radnih grupa su upoznati i sa Situacionom analizom i mapiranjem/identifikacijom problema, odnosno šta pokazuje SWOT analiza, a šta kažu sami mladi ljudi iz Vogošće.

Cilj ovog istraživanja je bolje razumijevanje položaja mladih, njihovih interesa i potreba, kako bi se kreirale kvalitetnije mjere i programi podrške u budućnosti. Obavljena je razrada problema u skladu sa potrebnom dinamikom utvrđujući prioritete, te su određeni strateški fokusi i utvrđeni strateški ciljevi i indikatori.

Općinski načelnik Migdad Hasanović je prisustvovao ovoj prezentaciji i izrazio zadovoljstvo da je istraživanje krenulo od samih mladih i njihovog viđenja potreba, a nije nematnuto od strane lokalne samouprave po principu “znamo mi šta vi želite”.

Zaključeno je da je dijalog između mladih, institucija i organizacija civilnog društva ključan za stvaranje okruženja u kojem će mladi imati priliku da razvijaju svoje potencijale i doprinesu razvoju lokalne zajednice.