PREDSTAVLJAMO VOGOŠĆANSKI “RITUAL BAND” – NOVA ENERGIJA NA LOKALNOJ MUZIČKOJ SCENI

Ljubitelji dobre muzike imaju razloga za radost, naime na muzičkoj sceni Vogošće sa radom je počeo novi band koji nosi naziv “Ritual band”. Članovi “Ritual banda” su harmonikaš Amel Halilović, pjevač Dino Sirćo i klavijaturista Berin Hodžić koji donose svježinu, pozitivnu energiju i jedinstvenu atmosferu, a njihova muzika je spoj različitih žanrova i stilova koji garantuju dobru zabavu za sve generacije.

Iako su relativno novi, članovi “Ritual banda” već iza sebe imaju bogato muzičko iskustvo, što se jasno osjeti u njihovim izvedbama koje plijene pažnju publike na svakom nastupu. Oni sviraju i pjevaju svaku vrstu muzike, od domaćih i regionalnih hitova, do stranih klasika, zabavnih i narodnih pjesama. Upravo ta raznolikost i prilagodljivost publici čine ih posebnim, jer njihovi nastupi uvijek garantuju odličnu atmosferu i nezaboravno druženje.

Kako ističu članovi pomenutog banda, njihov cilj je jednostavan, a to je širiti pozitivnu energiju i dobru muziku, stvarati lijepa sjećanja i okupljati ljude kroz ritam i pjesmu. U narednom periodu planiraju brojne nastupe, a publika će ih imati priliku čuti na različitim događajima, svirkama i proslavama širom Vogošće i okoline.