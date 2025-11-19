PREDSTAVLJAMO ODSJEK VIOLINE U OMŠ “MLADEN POZAJIĆ” U VOGOŠĆI

Prije sedam godina u Vogošći je svečano otvorena Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić”. Iako je područno odjeljenje radilo i prije nego što su izgrađene nove prostorije od 2018. godine su učenici i nastavnici muzike u Vogošći dobili odlične uslove za rad. U školi postoje četiri odsjeka, za violinu, harmoniku, gitaru i klavir, a u ovoj školskoj godini na odsjek violine upisano je 8 novih učenika.

U razgovoru sa Mustafom Mujbegovićem, nastavnikom violine smo saznali da su vogošćanski učenici jako talentovani, da vole muziku i da s ljubalju savladavaju tehniku sviranja omiljenog instrumenta. Dodaje da će novi prijemni ispit u područnom odjeljenju Osnovne muzičke škole “Mladen Pozajić” u Vogošći biti održan u martu sljedeće godine.