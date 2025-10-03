PREDSJEDNIK UDRUŽENJA „ABNOR” VOGOŠĆA REFIK SOFTIĆ POSJETIO STOGODIŠNJEG HADŽIJU HASANA ŠEJTU

Navršiti stotinu godina života nije samo privilegija, već i veliko bogatstvo, jer iza sebe nosi čitav vijek uspomena, iskušenja i radosti. Hadžija Hasan Šejto, rođen davne 1925. godine, danas je među rijetkim stanovnicima naše zajednice koji su svjedoci gotovo čitavog jednog stoljeća historije. Povodom ovog velikog dana, predsjednik Udruženja „ABNOR“ Vogošća Refik Softić posjetio je hadžiju Hasana i uputio mu iskrene čestitke. U srdačnom razgovoru evocirane su uspomene iz minulih vremena, a slavljenik je prisutnima prenio svoju životnu mudrost i savjete mlađim generacijama. Njegov životni put, obilježen marljivim radom, čestitošću i dubokom vjerom, primjer je koji može poslužiti svima kao nadahnuće.

Hadžija Hasan se prisjeća i teških ratnih dana, kada su hrabrost i vjera bili jedina snaga koja ga je vodila kroz iskušenja, a on je i otac vogošćanskog heroja Muje Šejte. Ova posjeta bila je prilika da se hadžiji Hasanu iskaže poštovanje i zahvalnost za sve ono što je učinio kroz svoj životni vijek, ali i da se sačuva uspomena na tradiciju i vrijednosti koje njeguje naša zajednica. Posebno se ističe činjenica da hadžija Hasan i u svojoj stotoj godini odiše toplinom, vedrinom i snagom duha. Njegova vitalnost i optimizam iznenađuju mnoge, a osmijeh na licu pokazuje da su ljubav porodice, poštovanje komšija i pažnja zajednice ono što ga čini sretnim i ispunjenim.

Predsjednik Udruženja “ABNOR” Vogošća Refik Softić mu je uručio prigodan poklon, naglasivši da je hadžija Hasan primjer istrajnosti, čestitosti i snage, te da njegova životna priča može biti inspiracija svima. Posjeta je protekla u ugodnoj atmosferi, a predsjednik pomenutog udruženja Softić istakao je da će i ubuduće posvećivati pažnju ovakvim značajnim jubilejima, kako bi se očuvala kultura sjećanja i njegovala briga za starije sugrađane. Hadžija Hasan se zahvalio na posjeti i pažnji, poručivši da mu ovakvi trenuci uljepšavaju dane i daju dodatnu snagu da u miru i blagostanju provodi svoju stotu godinu života.

Ovakvi trenuci podsjećaju koliko je važno cijeniti starije i učiti iz njihovih životnih priča. Hadžija Hasan Šejto svojim jubilejom ne slavi samo jedan život, već i vrijednosti koje povezuju generacije – ljubav, poštovanje i zahvalnost. Njegov 100. rođendan ostaje trajna inspiracija svima nama, a Vogošća se s ponosom prisjeća i obilježava ovako vrijedan događaj.