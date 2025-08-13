PREDSJEDNICA UDRUŽENJA „ALDEN S.“ DŽENITA SALISPAHIĆ OBJAVILA SLIKOVNICU „UŠKO SLUŠKO“

Predsjednica Udruženja „Alden S.“ Dženita Salispahić nedavno je objavila svoju prvu slikovnicu „Uško Sluško“, čime je napravila značajan korak u promociji kreativnog rada i poticanju djece na čitanje. Slikovnica je rezultat višemjesečnog rada i ljubavi prema pisanju, a autorica ističe da je inspiraciju pronašla u svakodnevnim situacijama iz dječijeg svijeta. Ova slikovnica, koja nosi edukativnu i inspirativnu poruku, naišla je na pozitivne reakcije roditelja i mališana.

Osim izdavačkog uspjeha, Udruženje „Alden S.“ je ostvarilo i vrijednu saradnju sa Školom fudbala Prokick. Kroz zajedničke aktivnosti planiraju projekte koji će povezati sport i obrazovanje, a sve s ciljem zdravog odrastanja djece i razvijanja njihovih talenata.

Udruženje „Alden S.“ i Škola fudbala Prokick najavili su i zajedničke radionice, humanitarne akcije, te promocije slikovnice u sklopu sportskih događaja, kako bi što više djece imalo priliku uživati i u fudbalu i u čitanju.

Ova priča dokazuje da kada se udruže entuzijazam, znanje i ljubav prema djeci, mogu nastati projekti koji mijenjaju zajednicu na bolje. Udruženje „Alden S.“ i Škola fudbala Prokick tako postavljaju primjer kako se kroz saradnju može stvarati prostor u kojem će najmlađi rasti zdravi, sretni i motivirani za nove uspjehe.