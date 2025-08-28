POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA BOSANSKE PISMENOSTI BZK “PREPOROD“ VOGOŠĆA ORGANIZUJE TRIBINU “DRUŠTVENO-POLITIČKI ASPEKTI BOSANSKE PISMENOSTI KROZ HISTORIJU”

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Vogošća povodom obilježavanja Dana bosanske pismenosti organizuje javnu tribinu pod nazivom “Društveno-politički aspekti bosanske pismenosti kroz historiju”. Tribina će se održati u Velikoj sali Općine Vogošća u petak, 29.08.2025. godine u 18:30 sati. Predavač na tribini će biti dr. Jasmin Hodžić direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica je prof. Edisa Čolaković – Alajmović.

Dan bosanske pismenosti prilika je da se podsjetimo na značaj bosanskog jezika kao temeljnog dijela našeg identiteta i kulturne baštine. Ovaj dan nas podstiče da njegujemo pravilan govor i pisanje, čitamo i razvijamo ljubav prema jeziku koji nas povezuje. Pismenost nije samo sposobnost čitanja i pisanja, već i razumijevanja, kritičkog razmišljanja i izražavanja vlastitih misli. Njegujući bosanski jezik, čuvamo tradiciju i doprinosimo očuvanju kulturnog naslijeđa za buduće generacije.

Iz BZK „Preporod“ Vogošća pozivaju sve zainteresovane građane da dođu na tribinu povodom Dana bosanske pismenosti.