POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA BOSANSKE PISMENOSTI BZK “PREPOROD“ VOGOŠĆA ORGANIZOVAO TRIBINU “DRUŠTVENO-POLITIČKI ASPEKTI BOSANSKE PISMENOSTI KROZ HISTORIJU”

Povodom obilježavanja Dana bosanske pismenosti, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Vogošća organizovala je tribinu pod nazivom “Društveno-politički aspekti bosanske pismenosti kroz historiju”. Ovaj događaj okupio je građane i ljubitelje knjiga, a sve s ciljem da se podsjeti na važnost njegovanja i očuvanja bosanskog jezika i pismenosti kao temeljnog dijela kulturnog i nacionalnog identiteta. Član Upravnog odbora BZK “Preporod” Vogošća dr. sc. Alen Kalajdžija kazao je da je ovo samo jedna u nizu tribina koje redovno BZK „Preporod“ Vogošća organizuje s ciljem da se podigne svijest građana o značaju pisma.

Predavač na tribini bio je dr. Jasmin Hodžić direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica prof. Edisa Čolaković – Alajmović. U uvodnom izlaganju, dr. Jasmin Hodžić je podsjetio da se Povelja Kulina bana ne smije posmatrati samo kao trgovački ugovor, već i kao dokument koji svjedoči o visokom stepenu političke organizovanosti srednjovjekovne Bosne, njenom međunarodnom ugledu i posebnom jeziku i pismu kojim je napisana.

Kroz izlaganja govorilo se o kontinuitetu bosanske pismenosti od srednjovjekovnih stećaka i povelja, preko osmanskog i austrougarskog perioda, pa sve do savremenog doba. Poseban naglasak stavljen je na činjenicu da je bosanska pismenost uvijek imala snažan društveni i politički značaj, jer je kroz stoljeća bila sredstvo očuvanja identiteta i borbe za ravnopravnost.

Istaknuto je da je bosanski jezik jedan od ključnih stubova kulturnog naslijeđa i da njegovo očuvanje predstavlja trajnu obavezu svih institucija i pojedinaca. Također, govorilo se o izazovima savremenog društva, gdje je digitalno doba otvorilo nove mogućnosti, ali i rizike kada je riječ o očuvanju pismenosti.

Ovom prilikom prisutnima je upućen poziv da njeguju bosansku pismenost kroz svakodnevno pisanje, čitanje i obrazovanje mladih generacija, jer upravo pismenost čuva identitet i garantuje kontinuitet tradicije.

Organizacijom ove tribine, BZK “Preporod” Vogošća još jednom je pokazao da je čuvar i promotor kulturne baštine, te da njeguje vrijednosti koje su duboko ukorijenjene u historiji i tradiciji bosanskog naroda.