Naslovnica VIJESTI INFO POVODOM DANA PISMENOSTI I NAŠI NAJMLAĐI POSJETILI VOGOŠĆANSKU BIBLIOTEKU

Od
Azra Mešanović
-
14

JU KSC Vogošća  nastavlja saradnju sa vogošćanskim školama  i vrtićima. Jedan vid takve sardnje je i posjeta djece gradskoj biblioteci s ciljem da se razvijaju čitalačke navike. Danas su povodom Dana pismenosti u posjeti biblioteci  bili naši najmlađi. Ljubazno osoblje biblioteke na poseban način je pribliožilo pisanu riječ mališanima i još jednom pokazali da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da s knjigom djeca rastu.

