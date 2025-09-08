POVODOM DANA PISMENOSTI I NAŠI NAJMLAĐI POSJETILI VOGOŠĆANSKU BIBLIOTEKU

JU KSC Vogošća nastavlja saradnju sa vogošćanskim školama i vrtićima. Jedan vid takve sardnje je i posjeta djece gradskoj biblioteci s ciljem da se razvijaju čitalačke navike. Danas su povodom Dana pismenosti u posjeti biblioteci bili naši najmlađi. Ljubazno osoblje biblioteke na poseban način je pribliožilo pisanu riječ mališanima i još jednom pokazali da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da s knjigom djeca rastu.