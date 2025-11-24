POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH SUTRA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

U utorak, 25. novembra 2025. godine, u Kino sali JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” s početkom u 10:00 sati bit će održana Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sjednica se organizuje povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše države.

Prije svečanog dijela, u 9:00 sati planirano je intoniranje himne i podizanje zastave na Trgu branilaca Vogošće, a potom u 9:30 sati polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima općine Vogošće. Cvijeće će biti položeno i na Spomen obilježju Civilnim žrtvama rata, kao i na Spomen obilježju Logorašima općine Vogošća.

Ovaj događaj predstavlja važnu priliku da se još jednom oda počast svim onima koji su dali doprinos odbrani države i očuvanju vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina.