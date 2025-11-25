POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Danas slavimo Dan državnosti Bosne i Hercegovine – dan kada se prisjećamo hrabrosti, borbe i vizije onih koji su postavili temelje naše slobode. Naša domovina je simbol ponosa, različitosti i zajedništva. Prije početka sjednice na osmometarskom jarbolu postavljenom na Trgu branilaca Vogošće uz zvuk himne podignuta je državna zastava.

U okviru obilježavanja, upriličeno je polaganje cvijeća na Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Cvijeće je položeno i na Spomen-obilježju Civilnim žrtvama rata, kao i na Spomen-obilježju Logorašima, u znak poštovanja prema svim onima koji su dali život ili pretrpjeli stradanja za slobodu i mir.

U znak obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u Vogošći je održana svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su istaknute poruke jedinstva, zajedničkog naslijeđa i kontinuiteta državnosti naše zemlje. Prisutnima su se obratili predstavnici općine, ističući važnost čuvanja antifašističkih vrijednosti, zajedništva i kontinuiranog rada na razvoju lokalne zajednice.

U svečanom dijelu programa učestvovali su učenici OŠ “Zajko Delić”, OŠ “Mirsad Prnjavorac” i OŠ “Zahid Baručija”, koji su svojim nastupima donijeli posebnu toplinu i podsjetili prisutne na važnost njegovanja patriotizma i tradicije.

Svečani program još jednom naglašava značaj 25. novembra kao temelja državnosti BiH. Svečana sjednica završila je porukom da Vogošća ostaje trajno posvećena očuvanju državnosti i izgradnji boljeg društva za sve građane.

Sretan 25. novembar svim građanima BiH!