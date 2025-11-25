POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH ČLANOVI ATV KLUBA „MOTKA“ PRODEFILOVALI VOGOŠĆANSKIM ULICAMA

Članovi ATV kluba „Motka“ i ljubitelji adrenalinske vožnje svečanim defileom obilježili su dan Državnosti BiH. Svojim vozilima okićenim zastavama bih obišli su vogošćanske ulice, a zatim i sve glavne sarajevske saobraćajnice. Prije defilea ljubitelji četverotočkaša su prisustvovali postrojavanju vogošćanskih dobrovoljnih vatrogasaca i svi zajedno su svojoj rodnoj grudi još jednom čestitali jedan od najvažnijih datuma u dugoj i bogatoj istoriji Bosne i Hercegovine.

Osim odraslih u defileu je učestvovao i podmladak, a među najmlađima je bio i Ali Bradić koji je Bosni i Hercegovini, našoj Domovini izrecitovao pjesmu punu ponosa i ljubavi.