POTPISIVANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI DJEČIJEG I SPORTSKOG IGRALIŠTA – DONJA JOŠANICA I

Dana 3. decembra 2025. godine, Općinski načelnik Migdad Hasanović, potpisao je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dječijeg i sportskog igrališta – Donja Vogošća I sa odabranim Izvođačem putem Otvorenog postupka javne nabavke – Mibral d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 303.685,06 KM sa pdv-om.

Izvođenje radova po navedenom Ugovoru finanansira se sredstvima obezbijeđenim na osnovu Ugovora o dodijeli potpore iz Proračuna Federacije BiH zaključenih između Općine Vogošća i Federalnog ministarstva finansija i Budžeta Općine Vogošća.

Općina Vogošća ovim Ugovorom planira izvršiti sljedeće radove:

Izgradnja dječijeg i sportskog igrališta u Donjoj Jošanici l, koje će biti namijenjeno korisnicima svih uzrasta djece, što podrazumijeva dvije odvojene zone (dječije i sportsko igralište).

Dječije igralište će sadržavati prostor za sport i rekreaciju sa gumenom podlogom, sa mobilijarom koji će se lahko moći održavati i koje je predviđeno za djecu manjeg uzrasta. Sportsko igralište obuhvata igralište za mali fudbal sa asfaltnom podlogom koje će biti ograđeno. Uz igralište planirane su i montažne tribine koje se nalaze iza sportskog igrališta po kraćem rasponu.

Prilazne sekvence igralištima kao i planirana prilazna rampa za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima biće popločane betonskim kockama.

Rok za izvođenje radova je 150 radnih dana, računajući od uvođenja u posao od strane Nadzornog organa.

Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.