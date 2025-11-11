POSJETILI SMO OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU U VOGOŠĆI

Iako je područno odjeljenje OMŠ „Mladen Pozajić“ u Vogošći djelovalo mnogo duže, prije 7 godina svečano su otvorene potpuno nove prostorije gdje su zainteresovani učenici za muziciranje stekli izuzetno dobre uslove za boravak i rad. Djeca pohađaju 4 odsjeka, za klavir, harmoniku, violinu i gitaru, a osim toga redovno idu na časove solfeđa na kojem je danas prisustvovala i naša ekipa.

U razgovoru sa profesoricom solfeđa u područnom vogošćanskom odjeljenju Sanjom Jeremić smo saznali da je solfeđo jedan od najvažnijih predmeta u muzičkom obrazovanju. Osnovna svrha mu je opismenjavanje i obavezan je u svim muzičkim školama, nižoj, srednjoj, kao i na fakultetu. Jeremić je dodala da će do kraja godine biti održan još jedan upisni rok u ovu muzičku školu.