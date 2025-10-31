POSJETILI SMO MEKTEB U NASELJU UGORSKO

Polaznici mektebske nastave u Ugorskom svakog vikenda s radošću dolaze na časove, gdje u prijatnom okruženju uče osnovne principe vjere, ali i vrijednosti koje su temelj svakog odgoja. Posebna pažnja posvećuje se razvijanju ljubavi prema znanju i lijepom ponašanju, što je i jedan od glavnih ciljeva mektebske pouke.

Tokom posjete razgovarali smo s imamom džemata Ugorsko Zahidom ef. Mujkanovićem, koji je istakao da je interesovanje djece i roditelja za mekteb iz godine u godinu sve veće. Polaznici su s osmijehom pokazali šta su naučili, a posebno su se istakli svojim lijepim ponašanjem i spremnošću da podijele naučeno.

Ova posjeta još jednom je potvrdila važnost mekteba u životu djece i zajednice kao mjesta koje ne samo da pruža znanje, nego i gradi karakter, povezuje generacije i čuva vrijednosti koje nas spajaju.