POSJETILI SMO JUKU IBRAHIMOVIĆA KOJI SE BAVI PLASTENIČKOM PROIZVODNJOM

Plastenička proizvodnja je trend u svijetu, pa tako i u našoj zemlji jer su prinosi u plastenicima nekoliko puta veći u odnosu na proizvodnju na otvorenom, a samim tim veći su i prihodi. Dodatna prednost je mogućnost razvoja i berbe kvalitetnog povrća tokom cijele godine. Jedan od onih koji se bavi plasteničkom proizvodnjom je i naš sugrađanin Juka Ibrahimović sa Blagovca.

Ova godina je karakteristična zbog čestih temperaturnih promjena koje ne prijaju biljkama bez obzira o kojoj vrsti proizvodnje se radi. Sve to uticalo je na samu sezonu sazrijevanja plodova, stigli su znatno kasnije, ali je kvaliteta neupitna. U plastenicima uzgaja paprika, paradajz, krastavce ali se može naći i lubenice i dinja.

vo je posao koji zahtjeva mnogo ulaganja, izdvojenog vremena, truda i odricanja. Poštujući pravila koja nalaže struka i pozitivna iskustva stečena dugogodišnjim radom željeni rezultati sigurno neće izostati.