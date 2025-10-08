Naslovnica VIJESTI INFO POSJETILI SMO DEMIRA I NAMIKA , PRVAČIĆE PODRUČNE ŠKOLE GORA

POSJETILI SMO DEMIRA I NAMIKA , PRVAČIĆE PODRUČNE ŠKOLE GORA

Od
Azra Mešanović
-
13

Demir i Namik  su jedini prvačići u Područnoj školi Gora. Danas smo ih posjetili a ovdje nastavu pohađa još šest učenika dva  u drugOm, dva  trećem i dva učenika u četvrtom razredu.  U školi se nastava odvija po principu  kombinovanog odjeljenja, sva djeca se  međusobno poznaju, druže, uče igraju.

U ovom kombinovanom odjeljenju, kako kaže učiteljica Murisa učenici se dobro snalaze.

Za nepunih mjesec dana već su se navikli za školske obaveze.

Škola se nalazi u prelijepom prirodnom okruženju, uređenog dvorišta koje djeci priža mogućnost za siguran boravak i  igru.

