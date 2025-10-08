POSJETILI SMO DEMIRA I NAMIKA , PRVAČIĆE PODRUČNE ŠKOLE GORA

Demir i Namik su jedini prvačići u Područnoj školi Gora. Danas smo ih posjetili a ovdje nastavu pohađa još šest učenika dva u drugOm, dva trećem i dva učenika u četvrtom razredu. U školi se nastava odvija po principu kombinovanog odjeljenja, sva djeca se međusobno poznaju, druže, uče igraju.

U ovom kombinovanom odjeljenju, kako kaže učiteljica Murisa učenici se dobro snalaze.

Za nepunih mjesec dana već su se navikli za školske obaveze.

Škola se nalazi u prelijepom prirodnom okruženju, uređenog dvorišta koje djeci priža mogućnost za siguran boravak i igru.