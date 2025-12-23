POKLON SUGRAĐANIMA: U PETAK UPIS U BIBLIOTEKU SAMO 10 KM

Za mnoge biblioteka znači mjesto susreta, a jedna od njih je i biblioteka koja se nalazi u sklopu JU KSC Vogošća. S obzirom da nam dolaze novogodišnji praznici, školski raspust i godišnji odmori, slobodno vrijeme mnogi provode čitajući neku dobru knjigu.

Tradicionalno i ove godine, biblioteka JU KSC Vogošća čitaocima će pokloniti mogućnost učlanjenja po akcijskoj cijeni od 10 KM. Ova ponuda vrijedi isključivo u petak 26.12.2025. godini.

Bibliotekarka Merisa ističe da Vogošćani još uvijek uživaju u pisanoj riječi. Više od 24.000 knjiga koliko se nalazi se na policama vogošćanske biblioteke, dovoljan su razlog da postanete redovan član.