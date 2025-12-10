POJAČANE POLICIJSKE KONTROLE U BLIZINI ŠKOLA

U Vogošći su svakodnevno pojačane policijske kontrole u blizini osnovnih i srednje škole. Tokom jutarnjih i poslijepodnevnih sati policijski službenici nadziru brzinu kretanja vozila, zaustavljanje na obilježenim pješačkim prijelazima, kao i poštivanje svih postavljenih saobraćajnih znakova. Poseban akcenat stavljen je na poboljšanje sigurnosti u zonama škola, gdje je prisutna veća gužva i pojava nepažljivog prelaska djece.

Pomoćnik komandira Policijske uprave Vogošća Nihad Zolj ističe da se ove aktivnosti provode preventivno, s ciljem sprečavanja nezgoda i podizanja svijesti kod vozača o važnosti odgovorne vožnje. Također, policija apeluje na građane da budu maksimalno oprezni u naselju Hotonj, gdje pasarela već duže vrijeme nije u funkciji, što stvara dodatne rizike za pješake koji prelaze cestu. Pozivaju se pješaci da prelaze isključivo na obilježenim mjestima, a vozači da uspore i povećaju pažnju kako bi se spriječile nesreće i osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Roditelji i nastavnici pozdravljaju ove mjere, naglašavajući da prisutnost policije dodatno utiče na poštivanje propisa. Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno pažljivi u periodima kada djeca dolaze i odlaze iz škole, te da poštuju svu saobraćajnu signalizaciju u školskim zonama.