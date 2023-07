POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA

Na saobraćajne nesreće utiče niz faktora. Uglavnom su to brza vožnja, vožnja u alkoholiziranom stanju, neispravna vozila i slično. U Policijskoj upravi Vogošća saznajemo da će narednih dana biti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, te se apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju zakonskih propisa i da poštuju saobraćajna pravila kako bi i sami sigurnost u saobraćaju podigli na viši stepen.

Poredeći statistike iz prvih šest mjeseci ove godine i istog perioda prošle godine, vidi se da je u prvih šest mjeseci prošle godine sankcionisano 385 vozača zbog nesavjesne vožnje, dok je ove godine u istom periodu sankcionisano 1.553 vozača. Takođe dvojici višestrukih povratnika oduzeta su motorna vozila.

Kaznene odredbe za prekoračenje brzine kretanja u Zakonu su zapisane u Članu 234a, Članu 235, te Članu 237. – Brzina viša od 30km/h od dozvoljene brzine: 400-1000KM, zabrana upravljanja motornim vozilom od 2 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Brzina viša od 20km/h do 30km/h od dozvoljene brzine: 100-300KM, zabrana upravljanja motornim vozilom 1-4 mjeseca i 2 kaznena boda.Brzina viša od 10km/h do 20km/h od dozvoljene brzine: 50KM.

U Zakonu su propisane i kazne koje vozač motornog vozila može dobiti ukoliko uz prekoračenje brzine počini i saobraćajnu nesreću.