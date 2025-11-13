POGLED IZ VOGOŠĆANSKOG NASELJA TIHOVIĆI DOVOLJNO GOVORI KOLIKO JE ZRAK U KANTONU SARAJEVO ZAGAĐEN

Zrak je u svim dijelovima Kantona Sarajevo ocijenjen kao „jako zagađen“. Izlaganje visokim koncentracijama zagađujućih materija kod svih kategorija stanovništva može izazvati respiratorne tegobe, s tim da kod osjetljive populacije i neliječenih hroničnih bolesnika može ozbiljno pogoršati zdravstveno stanje.

Preporuke za sve kategorije stanovništva su da izbjegavaju kretanje i boravak u gradskoj zoni, te da obustave naprezanja i rekreativne aktivnosti. Ukoliko se ipak planira boraviti vani, preporučuje se nošenje specijaliziranih maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Maske su predviđene samo za kratkotrajno nošenje i ne daju potpunu zaštitu od zagađenog zraka. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju.