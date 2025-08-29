PODIJELJENE NAGRADE NAJVRIJEDNIJIM ČITAOCIMA VOGOŠĆANSKE BIBLIOTEKE

Povodom Dana bosanske pismenosti JU KSC Vogošća je obezbijedila nagrade najvrjednijim mladim čitaocima vogošćanske biblioteke. Nagrade je uručio općinski načelnik Migdad Hasanović. Dobitnici nagrada su Karić Kevser, Turbić Fatima, Brčić Amra i Hamed Abdulrahman.

Općinski načelnik i pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić zadržali su se u kraćem razgovoru sa dobitnicima nagrada, razgovarali su o knjigama koje su pročitali kao i o njihovim planovima za budućnost. Takođe su iznijeli svoje viđenje šta bi u Vogošći trebalo unaprijediti da bi život za najmlađe bio ugodniji.

Članak preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.