POČINJU OBUKE ZA NEZAPOSLENE U OKVIRU PROJEKTA LEP II

Općina Vogošća u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i partnerima iz lokalnog ekonomskog partnerstva „VIHOR” (Vogošća, Ilijaš i Hadžići) započinje novi ciklus obuka za nezaposlene osobe. Program osposobljavanja realizuje se u okviru Projekta LEP II, koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je da kroz saradnju lokalnih zajednica i poslodavaca omogući sticanje praktičnih znanja i vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Obuke će zvanično početi 20. oktobra 2025. godine, a danas je održan pripremni sastanak u prostorijama Općine Vogošća. Tokom sastanka predstavljeni su tehnički i organizacioni detalji, kao i planirani programi obuka.

Kroz projekat LEP II planirano je osposobljavanje za više zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada, a izbor programa temelji se na prethodno urađenim analizama potreba lokalnog tržišta. Teorijski dio obuke provodit će se u JU Srednjoškolskom centru „Nedžad Ibrišimović” u Ilijašu, dok će praktična nastava biti organizovana u partnerskim firmama.

Ovaj projekat predstavlja važan iskorak u jačanju saradnje između lokalne vlasti, obrazovnih ustanova i privrede, a sve s ciljem unapređenja zapošljivosti i ekonomskog razvoja lokalne zajednice.