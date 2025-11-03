POČINJE VAKCINACIJA PROTIV GRIPE

Ljekari navode da, zbog povoljnih vremenskih prilika, još nema većeg broja zabilježenih slučajeva respiratornih infekcija, čiji se vrhunac očekuje u januaru i februaru.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za ovu sezonu naručio je 7.543 doze vakcina protiv gripe.

Pravo na besplatnu vakcinu imaju različite kategorije stanovništva, osobe na hemodijalizi, oboljeli od teških i hroničnih bolesti, dijabetičari, određene kategorije djece i zdravstveni radnici.

Još nije poznato koliko će koštati vakcina za one koji nemaju pravo na besplatnu imunizaciju, ali mnogi građani smatraju da im je cijena previsoka.

Vakcinacija protiv gripe preporučuje se osobama starijim od 60 godina, imunokompromitiranim osobama, pacijentima sa hroničnim bolestima, trudnicama, ratnim vojnim invalidima, kao i svima koji su u čestom kontaktu s većim brojem ljudi.