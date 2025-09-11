POČINJE UPIS U NOVU MEKTEBSKU GODINU

U džamijama i džematima na području Medžlisa IZ Sarajevo u subotu 13. septembra počinje upis u novu vjeronaučna godinu. Pripremljeni su i novi udžbenici, odnosno ilmihali koji će besplatno biti podijeljeni učenicima. Učenici će biti raspoređeni u manjim grupama. Upis djece počinje u subotu u 10 sati . Muslija ef. Čeliković pozvao je roditelje da upišu svoju djecu u mekteb, uz čestitku i želju da i ova mektebska godina bude sretna i uspješna.

Prema riječima Muslije ef. Čelikovića, imama džemata Vogošća, mektebska nastava je vrlo važan segment u odgoju naše djece i ono što nauče biće im od koristi jer gradeći sebe grade i svoju stazu dobra čineći dobro. Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike da žive u skladu s islamskim propisima.