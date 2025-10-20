POČINJE ASFALTIRANJE DIJELA ULICE VOGOŠĆANSKIH ODREDA I SANACIJA ULICE NEBOČAJ

Od 21.10.2025.godine počinju radovi na asfaltiranju dijela saobraćajnice u ulici Vogošćanskih odreda u dužini od oko 90 metara. Takođe počinju i radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Nebočaj u dužini od oko 100 metara.

Radove izvodi firma “OXA” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Nebočaj, Vogošćanskih odreda, Igmanska, Ljetovik i Garež i sanacija pješačkih staza u ulicama Jošanička i Igmanska.

Vrijednost ugovorenih radova na dijelu ulice Vogošćanskih odreda iznose oko 44.000,00 KM, a na dijelu ulice Nebočaj oko 35.000,00 KM. Oba projekta finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju ivičnjaka, ugradnju slivnika za odvodnju i asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara. Širina kolovoza je 3 metara.

Nadzor nad izvođenjem radova nad oba projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.