POČEO 15. INTERNACIONALNI GIMNASTIČKI TURNIR “ŠEVALA MUJIĆ”

U Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći danas je svečano otvoren 15. Internacionalni gimnastički turnir “Ševala Mujić”, takmičenje koje već dugi niz godina okuplja mlade gimnastičare i gimnastičarke iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. Ovaj prestižni događaj prerastao je u jednu od najvažnijih sportskih manifestacija kada je riječ o gimnastici u našoj zemlji, a njegovo održavanje značajno doprinosi promociji sporta, zdravog načina života i međusobnog druženja mladih.

Na ovogodišnjem turniru učešće je uzelo više od 400 takmičara iz desetak zemalja, među kojima su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bugarska i druge. U Vogošći se tako mogu vidjeti talenti koji predstavljaju budućnost gimnastike, a mnogi od njih već osvajaju medalje na državnim i međunarodnim prvenstvima. Ceremonija otvaranja protekla je u svečanoj atmosferi, a prisutne je tom prilikom pozdravio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, naglašavajući značaj sporta za razvoj mladih i promociju zajedništva kroz ovakve manifestacije.

U gala programu i ove godine nastupili su Katarina Pisecki Karni i Dmitrij Brekov, a turnir se održava u čast sjećanja na heroinu i jedinu ženu šehida iz Vogošće, rahmetli Ševalu Mujić, sportiskinju koja je poginula kao borac Armije Republike BiH. Organizatori ističu da je cilj ovog turnira ne samo sportsko nadmetanje, nego i jačanje prijateljskih veza među klubovima i sportistima iz različitih zemalja, te promocija Vogošće i Bosne i Hercegovine kao mjesta koje njeguje sportsku tradiciju i otvara vrata mladim talentima.

Predviđeno je da takmičenje traje dva dana, uz finalna nadmetanja i ceremoniju dodjele medalja, gdje će biti proglašeni najbolji gimnastičari i gimnastičarke u pojedinačnim i ekipnim disciplinama. S obzirom na veliki broj učesnika, očekuje se da će dvorana u Vogošći biti ispunjena sportskom atmosferom, navijanjem i aplauzima, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu i podrže mlade gimnastičare, te budu dio ovog značajnog događaja.