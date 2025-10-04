U Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći danas je počelo 16. Otvoreno karate prvenstvo “Vogošća Open 2025”, koje je i ove godine okupilo veliki broj takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i gostujućih klubova iz regiona. Ovaj sportski događaj, koji se već tradicionalno organizuje, potvrdio je značaj Vogošće kao jednog od centara karate sporta u našoj zemlji.

Na turniru će nastupiti karatisti različitih uzrasnih kategorija, od najmlađih pionira do seniora, a publika će imati priliku uživati u brojnim kvalitetnim i uzbudljivim mečevima. Posebno je značajno što je prvenstvo prilika da mladi takmičari pokažu svoje vještine i iskustvo stečeno na treninzima, ali i da se druže i razmjenjuju znanja sa kolegama iz drugih klubova.

Organizatori su naglasili da je ovogodišnje prvenstvo okupilo stotine učesnika, čime je još jednom potvrđena popularnost karate sporta, ali i povjerenje koje brojni klubovi imaju u organizaciju ovog takmičenja. Takmičarima će biti dodijeljene medalje i pehari za postignute rezultate, dok će publika i gosti uživali u sportskom spektaklu.

“Vogošća Open” još jednom je pokazao da sport povezuje ljude, promoviše zdrave vrijednosti i daje mladima priliku da napreduju, kako na sportskom, tako i na ličnom planu.

Karate klub „Sambon“ egzistira više od 20 godina i dokazani je klub šampiona koji je u svojoj historiji imao i ima desetine reprezentativaca svih uzrasta. Iskustva u organizaciji velikih sportskih događaja im ne nedostaje, a organizator poziva ljubitelje sporta da ih posjete i uživaju.